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MHP'nin acı kaybı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van-Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.


Erciş'te 2014 yılından itibaren MHP İlçe Başkanı olarak görev yapan Selahattin Şerbetçi, Sahil Kent Mahallesi'ndeki evinde sabaha karşı fenalaştı. Ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine getirilen Şerbetçi'nin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Van'a götürülürken durumu bir anda ağırlaşan Şerbetçi'yi sağlık görevlileri tekrar en yakın sağlık kuruluşu olan Erciş Devlet Hastanesine geri getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerbetçi kurtarılamayarak vefat etti.


Evli ve 3 çocuk babası olan Şerbetçi'nin cenazesi, Vanyolu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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