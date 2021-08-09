Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş sanayisi “Ortak Kullanım Atölyesi” ile dönüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda açıklanmış olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Erciş Küçük Sanayi Sitesinde “Ortak Kullanım Atölyesi” kurulması önceki yıllarda kabul edilmişti. DAKA marifetiyle teklif edilen ortak kullanım atölyeleri projesi aynı zamanda Bitlis ve Muş illerinde uygulanacağını ifade eden Arvas, "Milletvekilleri olarak Bakanlıkta takipçisi olduğumuz söz konusu proje toplamda 9,3 milyon Euro bütçeli olup, Erciş için bu rakam 3 milyon Euro'dur. Ortak Kullanım Atölyesi projesi ile ilgili yer tahsisleri yapıldı. İnşallah kısa zaman içinde inşaatlarına başlanacak ve hizmete açılacaklardır. Erciş Küçük Sanayi Sitemizde bulunan esnafların ortak kullanımına açılacak bu proje ile finans kaynağı sorunu yaşayan küçük işletmelerimize büyük imkanlar sunulacak, yüksek bütçeli teknolojiye sahip ekipmanlara kolaylıkla erişim fırsatı sağlanacaktır. Bunlarla birlikte işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet güçlerinin arttırılması ve karlılık oranlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında üretime verilen desteğin yanında, üreticilere satış, pazarlama, dış ticaret ve teknik konularda da destekler verilecektir. Dolayısıyla beşerî sermayede güçlenecektir” dedi.

Ortak Kullanım Atölyesi projesi ile şüphesiz Erciş sanayi altyapısı yeni bir ivme kazanarak daha da gelişeceğini ifade eden Arvas, “Bölgemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı ve nitelikli eleman tedariki ile üretim mutlaka dönüşecektir. Projenin tamamlanması ile birlikte çevre ilçelerde özellikle metal, ahşap ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ile üniversitemizin ilgili bölümlerinde ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler de söz konusu atölyelerden faydalanabilecektir. Ortak kullanım atölyesi projesi ile işletmelerimize ihtiyaç duydukları yüksek teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarda çalışma ve kullanma imkânı verilmiş olacaktır. Kobilerin ve sanayi esnafımızın yüksek teknoloji ile donatılmış makine ve ekipmanlardan maksimum şekilde faydalanacaklarına ve daha çok üreteceklerine inancım tamdır. Projenin kabul edilmesi dolayısıyla tekrar Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hazırlanması safhası ve takibinde emek veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciş Küçük Sanayi Sitesi yönetimine gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile kentimize üreterek katma değer sağlayan bütün üreticilerimize işlerinde bereket diliyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.