Milletvekili Arvas: “14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi”

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, uzun zamandır kamuya ait borçların yapılandırılması konusunda toplumsal bir talep olduğunu ve bu talebin kamuoyu nezdinde bir beklentiye dönüştüğünü söyledi. Arvas, “Saha çalışmalarımızda tarafımıza en çok iletilen bu beklentiyi bizlerde Cumhurbaşkanımıza ve genel merkezimize yazılı ve sözlü olarak rapor ediyorduk. Bununla birlikte Türkiye'de birçok sivil toplum kuruşlu da bu noktada vatandaşın sesi oldu. Siyasi, sosyal ve ekonomik bütün unsurlar Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız tarafından değerlendirilerek bu toplumsal talebe karşılık verildi” dedi.

Dün itibariyle “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin mecliste kabul edilerek yasalaştığını belirten Arvas, “Kanun, Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu kapsayıcı ve kolaylaştırıcı kanun ile imkân sağlanan tüm kamu borçları 48 ay olarak taksitlendirilecektir. Bu çerçevede 361,8 milyar liralık bir meblağın yapılandırılması tahmin edilmektedir. Kanun içeriğinde bulunan yapılandırmaya ilişkin hükümler ile vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, özel idareler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması sağlanmış oluyor. Vergi, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş ücretleri, adli para cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta prim borçları, ecrimisiller gibi geniş yelpazede her türlü borç yapılandırmaya konu edilmiştir. Yine kanun bünyesinde ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu bünyesindeki sigortalılıklardan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar yapılandırılabilecektir. Cumhurbaşkanımızın daha önce dile getirdiği üzere 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle vergi dairelerine 2 bin liraya kadar borcu bulunan tüm vatandaşlarımızın borcu bu kanun bünyesinde silinmektedir. Düzenleme ile bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan, devlet 2 bin TL'ye kadar olan alacağından feragat etmektedir. Vergi affı ve borç yapılandırmasından ehliyet affı ve sürçü ceza puanlarının silinmesine kadar, tarihimizin en geniş kamu alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırma imkânı sağlayan kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.