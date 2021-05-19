Milletvekili Arvas, husumetli aileleri barıştırdı

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde taahhüt ettiği şekilde evini ve ailesini Ankara'ya götürmeyen Milletvekili Arvas, haftanın 4 günü seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, diğer üç günü ise TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Ankara'da bulunuyor. Seçim bölgesinde yaptığı ziyaret ve temaslardan, gerçekleştirdiği istikşafı görüşmelerden kendisine aktarılan not, öneri, teklif ve projeleri rapor haline getirerek genel merkez ve ilgili Bakanlara ileten Arvas, Van ile Ankara arasında köprü oluyor.

Milletvekili Arvas partililerle istişarede bulundu

İlçe ziyaretlerine davam eden Milletvekili Arvas, bu kez de Çataklı hemşehrileriyle buluştu. Yıllarca AK Parti'de ilçe başkanı olarak hizmet etmiş Cemal Hasar, Tahsin Babur ve Mehmet Ali Yaşin ile birlikte ilçeye giden Arvas, programı kapsamında Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu'yu ziyaret etti. Teşkilat ziyaretinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri ile de bir araya gelen Milletvekili Arvas, parti çalışmaları hakkında istişarelerde bulunarak, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

“Esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve beraberindeki heyetle esnafı ziyaret eden Milletvekili Arvas, bayramlarını kutlayarak hayırlı işler dileklerinde bulundu. Salgın sürecinde alınan tedbirler nedeniyle esnafın maruz kaldığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Arvas, seçim bölgesinde yaptığı ziyaret ve temaslarda halkın taleplerini ve önerilerini Hükümet üyelerine anlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm imkanları seferber ederek esnafa ve bütün sektörlere destek sağladığını ifade eden Arvas, iki grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak dağıtılacağını kaydetti. Arvas, “Salgının başladığı günden bu yana toplam 661 milyar liralık bir kaynak kullanılarak vatandaşlarımıza destek sağlanmıştır. Bugüne kadar esnafa verilen desteklerden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlanmıştır. Ayrıca devlet 26 milyon liralık alacağından vazgeçerek birçok sektöre destek olmuştur. Salgın devam ettikçe esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Arvas, husumetli aileleri barıştırdı

Milletvekili Arvas, daha sonra beraberindeki heyetle Baysal ve Elitaş ailelerini ziyaret etti. İki aile arasında geçmişten gelen husumeti çözüme kavuşturan Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Şeylan, taraflar arasında barışı sağladı.

Daha sonra vefat eden Çatak Belediyesi personeli merhum Yusuf Balka'nın taziyesine katılan Arvas, programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.