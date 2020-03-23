Milletvekili Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Van'ı görüştü

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek, Van'a yönelik yatırımlarla ilgili talep ve istişarelerde bulundu.

Yapılan toplantıda ekonomik kalkınmada kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyecek yatırımlarla ilgili en büyük problem olan istihdama çözüm olacak yatırımlar ve Van'ın sanayi altyapısının geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi içinde 100 hektarlık bir alanda Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Mevcut tekstil kentin tamamının dolması ile gelen taleplere karşılık vermek amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ‘Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve 16 milyon TL kaynak aktarılmıştı. Devam eden imar çalışmalarında karşılaştığımız bazı problemleri EPDK ve DSİ ile görüşerek hızlıca çözdük. Son olarak geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşerek yer devrini gerçekleştirdik. Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Projesi, DAKA Genel Sekreterimizin özverili çalışmalarıyla inşallah yakın zamanda ihale edilecektir. 6. bölge teşvikleri ile yatırımcılar için cazip olan bölgemizde, tekstil gibi emek yoğun sektör yatırımları ekonomik canlanma ve işsizlik için büyük bir şanstır. Konuyu tekrar Bakanımızla etraflıca görüşerek istihdam sağlayacak bu gibi projeler konusunda desteklerini istedik” dedi.

“Lojistik Merkez” projesi

Van'ın Türkiye'nin ve Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı konumunda olduğunu dile getiren Arvas, “Van; Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesiştiği bölgede yer almaktadır. Sahip olduğu stratejik konumu itibariyle İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan ülkeleri ile olan ticarette önemli bir üs konumundadır. 500 kilometrelik mesafede İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu önemli avantajı ekonomik katma değere dönüştürmek ve sanayimiz balta olmak üzere iç ve dış ticaretimizin gelişmesi noktasında lojistik merkezi önemli bir faktördür. Lokasyon ve coğrafi konum açısından Türkiye'nin en avantajlı illeri arasında yer alan ilimizde kalkınmanın önemli bir adımı olacak lojistik sektörü bölgesel ekonomiye büyük bir ivme kazandıracaktır. DAKA Genel Sekreterliği tarafından çok detaylı bir şekilde hazırlanmış fizibilite raporunu Bakanımız ile paylaştık” ifadelerini kullandı.

“Erciş Organize Sanayi Bölgesi” projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13 milyon TL ödenek aktarılarak 55 hektar alan üzerine iki etap olarak projelendirilen Erciş Organize Sanayi Bölgesinin ihale sürecinin tamamlandığını söyleyen Arvas, şöyle dedi:

“OSB'ler kuruldukları bölge ve çevresinde ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli görevler üstelenirler. Organize sanayi bölgeleri kurulmuş oldukları bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkı sunmazlar. Aynı zamanda sosyal yapının da gelişmesine katkı sunarlar. Bu nedenle Erciş ilçemizde kuracağımız OSB çok yönlü olarak hem istihdamın artırılması hem de tamamlayıcı mesleki eğitimlerin yapılmasına imkân sağlayacaktır. Erciş Organize Sanayi Bölgesi ile hedeflenen sanayi yatırımlarını buraya çekmek ve bu bölgenin kalkınmasını teşvik etmektir. Bir gelişme aracı olarak kurgulanan organize sanayi bölgeleri, sanayinin azgelişmiş bölgelere yönlendirilmesi ya da gelişme potansiyeli taşıyan bölgelerde bu potansiyelin aktive edilmesidir. Gelişmeye açık ve beşeri sermayesinin güçlü olduğu Erciş ilçemiz 185 bin nüfusu ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir yerleşim merkezidir. Sanayileşme açısından değerlendirildiğinde de Erciş Organize Sanayi Bölgesi hem rekabet oluşturma hem de sinerji oluşturma açısından oldukça önemli olacaktır. Ekonomik yapının gelişmesi de ancak planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ile mümkündür. OSB'ler de daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması açısından oldukça uygun alanlardır. Bu önemli yatırımın Erciş'e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gürpınar ve Muradiye'de tekstil kent ve atölye projeleri

Coğrafi açıdan ülkemizin en büyük ilçesi olan Gürpınar ilçesinin işsizliğin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ifade eden Arvas, “Genç nüfusun fazla olduğu ilçede, Gürpınar Belediye Başkanlığımız tarafından projelendirilen ‘Tekstil Atölyeleri' ile istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Fizibilitesi yapılan ve çalışmaları başlatılan proje ile ilgili dosyayı Bakanımıza elden teslim ederek projenin amacını ve önemini kendisi ile paylaşarak desteklenmesini talep ettik. Yine il merkezine 82 kilometre mesafede bulunan ve toplam nüfusu 50 bin 206 olan Muradiye ilçemizde belediye tarafından istihdam amaçlı planlanmış tekstil kent projesini Bakanımızla paylaşarak yardım ve desteklerini talep ettik. Gençlerin sorunlarını dert edinmiş belediye başkanlarımızın bu projeleri, belediye imkânları ile gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Onlarla birlikte sesimizi devlet büyüklerimize duyuracağız. Üretim ve istihdam merkezli hazırlanmış bu projelere kaynak bulmak amacıyla yılmadan bütün Bakanlıklarla görüşeceğiz. Derdimizi anlatacağız, gençlerimize iş imkânı sağlayacağız” diye konuştu.

“Güneşten Toprağa Sera” projesi

Van ve ilçelerinin güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu hatırlatan Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllık 3 bin 68 saatlik güneşlenme süresi ve iklim parametreleri temel alındığında, elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Van'ımız, Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Bölgemizin sahip olduğu bu zengin potansiyeli değerlendirip yatırıma dönüştürmek amacıyla Erciş Belediye Başkanlığımız tarafından ‘Güneşten Toprağa Sera' projesi yapılarak Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuştur. Konumu ve iklim koşulları nedeniyle sebze, meyve ve süs bitkisi üretiminin kısa olduğu bölgede, projenin Erciş ve çevre ilçelere katma değeri oldukça yüksek olacaktır. Projenin desteklenmesi konusunda Bakanımızın himayelerini ve desteklerini talep ettik.”

Tuşba Küçük Sanayi Sitesinin (pvc cam, marangoz ve mobilyacıları) depremde zarar görmüş ve yapılan imar çalışmalarında kentin gelişim planı içerisinde kaldığından yer değişikliği konusunda çalışmalar başlatıldığını söyleyen Arvas, “Yine S.S Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yaşanan depremlerden sonra esnaf ve sanatkârlarımızın talebi üzerine kurulmuş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştı. Aynı şekilde mermerciler tarafından kuruluş çalışmaları tamamlanmış olan Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili izin, imar, ruhsat, proje ve arsa tahsis işlemlerinin tamamlanmış, bunlar 2020 yatırım programına dahil edilmiştir. Esnaflarımız ve ilimiz ekonomisi için büyük önem arz eden söz konusu projelere bu yıl için bütçe ayrılarak ihale edilmesi konusunda Bakanımıza talepte bulunduk. Talep ettiğimiz konuların takipçisi olacağız. İlimizin kalkınması, istihdamın arttırılması ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek bütün projelere destek olmayı gönülden istiyorum. Toplumsal menfaati önceleyen, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve özellikle istihdam odaklı projelerde Bakanlar ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçiyor. Bu gayretlerin karşılık bulduğuna da inanıyorum. Çalışmalarımızı bu istikamette samimiyetle devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.