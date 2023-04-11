Milletvekili Arvas: “TMO Ajans Amirliği, şube müdürlüğü oldu”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2020 yılında açılışını yaparak Van'a kazandırdıkları Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğinin, şube müdürlüğüne dönüştürüldüğünü duyurdu.

Çok uzun yıllar Van'da terk edilmiş TMO'ya ait yerleşkede atıl halde bulunan silo ve binalar kullanılamaz hale gelmişti. Yılın belirli günlerinde TMO Muş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce geçici hizmet veren kuruluş, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle kalıcı hale gelmiş, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle kurulan TMO Van Ajans Amirliği hizmet vermeye başlamıştı. Özellikle Covid-19 salgını döneminde üretici ve çiftçilere tedarik konusunda çok önemli katkı sağlayan Van TMO Ajans Amirliği, bölge için çok büyük bir şans olmuştu. Çiftçinin kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisinin 365 gün hizmet vermesi ve sağladığı piyasa istikrarı sayesinde Vanlı çiftçiler artık daha çok üreteceklerini ifade etmişti.

Milletvekili Arvas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, alın teri ve bin bir zahmet ile tarlada ekip biçen çiftçinin her zaman yayında olduklarını belirterek, “Hasat döneminde, özellikle arpa ve buğday gibi temel ürünlerinin satışı sırasında çeşitli tüccarlar veya aracılar, TMO'nun eksikliğinden istifade ederek ürünleri piyasadan düşük fiyata toplamakta ve üreticilerin zarar etmesine sebep olmaktaydı. Bu nedenle piyasada üreticinin aleyhine durumlar oluşmaktaydı. 2020 yılında hizmete açılan TMO Ajans Amirliği ile söz konusu mağduriyet ortadan kalkarak, hizmet verilmeye başlandı. Gıda güvenliğinin ön plana çıktığı bu süreçte Van'ın zengin tarımsal potansiyeli de önem arz etmektedir. Bu yönde atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması ve tarımsal sulama konusunda önemli çalışmalarımız oldu. Hükümetimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tohum desteği ile çiftçilerimiz üretime teşvik edildi. Bu sayede Van'da ekili alanlarda ve tarımsal üretimde verim artışı oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Muş Şube Müdürlüğüne bağlı Van Ajan Amirliğinin statüsü değiştirilerek şube müdürlüğüne dönüştürüldü. İlimiz için stratejik bir kurum olan TMO Van Şube Müdürlüğü ile birlikte kurumsal kapasite genişleyecek, insan kaynağı artacak ve kurumsal yapı daha güçlü bir hale gelecektir. Bugüne kadar birçok işlemi ve başvuru için Muş iline gitmek zorunda kalan çiftçi, üretici ve besicilerimiz artık tüm iş ve işlemlerini Van'da yapabilecektir. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilimizde, ihmal edilmiş bu kurumsal yapının yeniden işlevsel hale gelmesi ile birlikte başta hububat olmak üzere tarımsal ürünler hak ettiği değeri buluyor, emektar çiftçimiz de kazanıyor, biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi Ajan Amirliğinin açılması sürecinden şube müdürlüğüne dönüştürülmesine kadar her konuda bize destek olan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ve değerli hemşehrimiz TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan'a Van'ımız adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. TMO Şube Müdürlüğünün hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.