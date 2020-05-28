Milletvekili Arvas, Tuşba Belediyesinin çalışmalarını inceledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilk olarak bitme aşamasına getirilen belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu. Bölgede bir benzeri olmayan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi olan hizmet binasını gezen Milletvekili Arvas, Başkan Akman'dan binanın teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

Arvas, daha sonra Van'ın en büyük parkı olan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak İskele Sahil Bandı 2. Etabı kısmını gezdi. Gerek yapılan peyzajı ve gerekse kullanılan malzeme bakımından göz kamaştıran parkta ayrıca Van simgelerinden olan Van balığı (İnci Kefali) ve Van kedisi maketleri bulunuyor. Yakın zamanda temeli atılacak olan ve 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi' olma özelliğine sahip ‘Tuşba Millet Bahçesi' proje ile birleşmesiyle Feribot İskelesi'nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar yarım hilal şeklinde Van Gölü ile bütünleşmiş bir yeşil kuşak oluşturulmuş olacak.

İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm parklardaki kameraların tek bir noktada izlendiği ‘Kamera Güvenlik Sistemleri Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Arvas, Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği projenin tamamlanmasıyla Tuşba'nın kaderinin değişeceğini belirtti. Çalışmalarından dolayı Başkan Akman'ı tebrik eden Arvas, “Tuşba Belediye Başkanımız Salih Bey ile birlikte projeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten birçok ili kıskandıracak projeler hayata geçirilmiş. Büyük bölümü tamamlanmış olan bu projelerle Tuşba ve dolayısıyla Van'ın kaderi değişecek. İskele Sahil Bandı, Van Gölü'nün adeta bataklığa dönüşen o güzelim sahilini tekrar kurtarılarak halkın hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Gayretlerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise her Ankara'ya geldiklerinde kendilerini boş göndermeyen, bölgenin kalkınmasına öncülük edecek hiçbir projelerini geri çevirmeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara teşekkür etti.