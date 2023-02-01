Milletvekili Arvas: “Van altın dönemini yaşıyor”

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son 5 yılda Van'da yaşanan değişimi ve dönüşümü anlatarak, “Van'a milyarca lira yatırım yapıldı. Van'da adeta yeni bir sanayi devri başladı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yatırım ve hizmetlere olan etkisinin en iyi örneklerinden biri Van'da yaşandı. Doğu'nun incisi Van, son 5 yılda adeta yeniden inşa edildi. Milyarca lira yatırım yapılan, dev sanayi tesisleri, yeni hastaneler, okullarla donatılan Van'da tarımsal üretim değeri ise yüzde 672 oranında arttı. On binlerce gencin iş imkanı bulduğu Van'da, jeotermal enerji kaynakları tarımda kullanılmaya başlandı. Birkaç yıl önceye kadar neredeyse hiç tekstil fabrikası olmayan Van'da faaliyete başlayan tekstil fabrikalarında üretilen ürünler ise Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. TMO Ajans Amirliği, TARSİM Bölge Müdürlüğü, KOSGEB Erciş Bürosu, Kapıköy Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü gibi hayati öneme sahip kurumların açıldığı Van'da, küçükbaş hayvan ihracatı da başladı.

“Van'da adeta yeni bir sanayi devri başladı”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son 5 yılda Van'da yaşanan değişimi ve dönüşümü anlattı. Van'a milyarca lira yatırım yapıldığını dile getiren Milletvekili Arvas, Van'da adeta yeni bir sanayi devri başladığını kaydetti. Van'da üretim ve istihdam seferberliği başlattıklarını aktaran Arvas, “Van üreterek kazanıyor. Van'da artık dev sanayi tesisleri yükseliyor. Van'ın dört bir tarafında organize sanayi bölgeleri açılıyor. Tarımdan giyime, ağır sanayiden jeotermal sera bölgelerine kadar birçok alanda faaliyet yapan sanayi bölgeleri bir biri ardına açılıyor. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi, Van ve Erciş organize sanayi bölgeleri faaliyete başladı, yakın zamanda yenileri de başlayacak” dedi.

“Van artık Türkiye'nin tekstil üslerinden biri oldu”

Birkaç yıl önceye kadar Van'da tekstil üretiminin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Arvas, şöyle konuştu:

“Birkaç küçük işletme dışında tekstil üretimi yapan yoktu. Yapılan yatırımlar ve bir bir hayata geçirilen projelerle Van artık Türkiye'nin tekstil üslerinden biri oldu. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinin yanı sıra belediye başkanlarımızın özel sektörle işbirliği yaparak açtıkları tekstil ve ayakkabı atölyelerinde üretilen ürünler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.”

“On binlerce gencimize istihdam kapısı açıldı”

Sanayi tesislerinin, fabrikaların ve tekstil atölyelerinin on binlerce gence iş imkanı sağladığını kaydeden Arvas, “Özellikle ilçelerimizde açılan tekstil atölyelerinde kadınlarımıza pozitif öncelik veriyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz kendi şehirlerinde kendi doğup büyüdükleri mahallerinde iş imkanı buluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Van tarımın yeni baş şehri”

“Son yıllarda ülke tarımımız ile ilgili birçok konunun saptırıldığını, belirli merkezlerden üretilen yalanların ısrarla yayıldığını görüyoruz” diyen Abdulahat Arvas, tarıma çok ciddi desteklerin verildiğini, tarımsal üretimin arttığını ifade etti. Van'da son 4 yılda yapılan tarım yatırımlarının bile ülkemizde tarıma verilen önemi gösterdiğini kaydeden Arvas, Van'ın 2018 yılında 4 milyar lira olan tarımsal üretim değerinin yapılan yatırımlarla 2022 yılında yüzde 75 oranında artarak yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Milletvekili Arvas, “Van'da tarıma 2002 yılında verilen destek 39 milyon lira civarındaydı. 2022 yılında tarıma verilen destek tam yüzde 672 kat arttı” diye konuştu.

“Van küçükbaş hayvan üretiminde bir numara”

Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği, TARSİM Bölge Müdürlüğü gibi tarımın gelişmesi için çok önemli kurumları Van'a kazandırdıklarını dile getiren Arvas, Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de Van'da kurulacağını aktardı. Kapıköy Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğünün çalışmalara başlamasının hemen ardından küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığını kaydeden Arvas, “Van küçükbaş hayvan üretiminde ülkemizin bir numaralı şehri. Tek başına tüm Türkiye'nin küçükbaş hayvan üretiminin yüzde sekizini karşılıyor. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerimizin beklediği et kombinasını da 50 milyon lira maliyetle tamamladık ve hizmete açtık. Tarımda jeotermal enerji dönemini başlattık. Jeotermal enerjiyi tarımda kullanıyoruz. Jeotermal seralar ile tarımı 12 aya yaydık. Yeni projelerimiz ile birlikte Van'ın örtü altı tarımdan yıllık geliri 500 milyon lirayı bulacak. Dünyanın en ünlü üzümlerinin atası olan Erciş üzümünü yeniden canlandırdık. Tam 350 bin üzüm fidanını üreticilerimize dağıttık. En çok yanlış bilginin dolaştığı konulardan biri de şeker pancarı üretimi. Üreticimize verdiğimiz desteklerle 2022 yılında şeker pancarı üretiminde rekor kırıldı” dedi.

“Yeni bir Van inşa ettik”

Yeni bir Van inşa ettiklerini ifade eden Arvas, “Erciş'e marina yapıyoruz. Van Gölü'nde mavi bayraklı plajlar var. Kışları kayak severler, yazları rafting tutkunları Van'a akın ediyor. Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı'nı yayınladık. Van Gölü'nü korumak için 180 milyon lira yatırım bedeli ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisini hizmete açtık. 75 bin hektar araziyi suyla buluşturacağız. Van'da 1 milyar liralık sulama yatırımı yaptık. Toprağı suyla buluşturduğumuz sulama yatırımlarına 2023 yılında da devam ediyoruz. Van tarımı için çok büyük öneme sahip olan göletlere yenilerini ekleyeceğiz. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün projelerini hazırladığı 5 gölet ve sulama projesi 2023 yılı yatırım programına alındı. Projelerin toplam değeri 1 milyar 150 milyon lira. Van'da 1 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi açıldı. Sağlıkta çağ atladık. Hastanelerimizdeki yatak sayısı 3 bin 20 oldu. AMATEM ve ÇEMATEM'i hizmete açtık” diye konuştu.

Belgesel yayınlandı, kitap bastı

Abdulahat Arvas, son 5 yılda Van'a yapılan yatırımları anlatan bir belgesel hazırlarken, yaklaşık 200 sayfalık bir de kitap yayımladı. Altılı masanın yayınladığı vaatlere de dikkat çeken Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar 200 sayfada vaatlerini, şayet iktidara gelirlerse yapma ihtimali olanları anlatırken biz Van'a sadece 5 yılda yapılanları 200 sayfada anlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidarımızın tüm Türkiye'de yaptığı hizmetleri anlatmak için külliyat basmak gerekir. Bizimle onlar arasındaki fark da bu. Onlar konuşur biz yaparız.”

Van'a yapılan yatırımlara yer verilen o belgesele ise https://www.youtube.com/watch?v=u22d4AdEqRo linkinde ulaşılabileceği bildirildi.