Milletvekili Arvas: “Van'a 3 bin 200 konut yapılacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim İlk İşyerim” projesi bünyesinde Van'a toplam 3 bin 200 konut yapılacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, başvuruların değerlendirilerek dağılımın belirlendiğini ve bu çerçevede Edremit'te 400, Erciş'te 830, İpekyolu'nda 650, Van merkezde 480, Gevaş'ta 189, Muradiye'de 133 ve Çaldıran ilçesine de 118 konutun tahsis edildiğini ifade etti. Arvas, “Konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlayan Toplu Konut İdaresi; kira ve ev fiyatlarının arttığı bu dönem Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın destek ve girişimiyle misyonunu yerine getirmiş ve önemli bir proje başlatmıştır. Kamu kurumu niteliğinde olan TOKİ marifetiyle inşa edilecek konut ve iş yerlerinin hızlı ve seri üretilmesi, daha ekonomik olması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın teveccühü yüksek olacaktır. Daha çok alt ve orta gelirlinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak bu konutların sosyal ve ekonomik avantajları büyüktür” dedi.

Açıklanan sosyal konut projesine başvurmak için il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak şartı getirildiğini de söyleyen Arvas, “Bunun yanında projenin amacına uygun olarak kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca her haneden sadece bir başvuru kabul edilecektir. Açıklanan sosyal konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılarak öncelik verilmiştir. Gelir bakımından şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin 14 bin lira, İstanbul için ise 16 bin lira olması şarta bağlanmıştır. TOKİ eliyle 81 ilde yürütülecek sosyal konut projesi ile birlikte inşallah ülkenin tamamında konut sahibi olma imkânı artacak, dolayısıyla ev ve kira fiyatlarını düşecektir. Başvuru şartı taşıyanlar içinden kura ile belirlenecek hak sahipleri 240 ay vade ile 2+1 konutlar için aylık 2 bin 280 taksitle toplamda toplam 608 bin liraya, 3+1 konutlar için ise 3 bin 187 taksitle toplam 850 bin liraya ev sahibi olabilecektir. Türkiye'de ‘İlk'lerin ve ‘En'lerin partisi AK Parti yine bir ilke imza atarak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattı. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.