Milletvekili Arvas: “Van'da sağlık yatırımları artıyor, hizmet çıtası yükseliyor”

Fahrettin Koca ile görüştü.

Milletvekili Arvas, yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Van genelinde sağlık hizmetlerindeki çıtayı yükseltmek amacıyla Bakan Koca ile bir araya geldiklerini belirterek, “2022 yılı yatırım programını istişare ettiğimiz ikili görüşmede, Van'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları konusunda önceliklerimizi ilettik. Proje aşamasında bulunan 150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi, 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi ve 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesinin 2022 yılında ihale edilmesini talep ettik. Birinci basamak sağlık hizmeti olarak nitelendirilen, koruyucu sağlık hizmetleri sunan ve bölgesinde toplum sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyet gösteren toplum sağlık merkezleri ve aile sağlık merkezleri konusunda tespit ve teklif edilen yatırımları da bakanımıza bildirdik” dedi.

AK Parti Milletvekili Arvas, son dönemde yapılan yatırımlarla artan hastane sayısı ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığını ifade ederek, Tuşba ilçe sınırları içinde 23 bin metrekare alanda inşa edilen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) yaklaşık bir aydır poliklinik hizmeti sunduğunu, madde bağımlılarının tedavilerine başlanıldığını kaydetti. Aynı şekilde inşası ve donanımı tamamlanan Çaldıran Devlet Hastanesinde de vatandaşlara hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Milletvekili Arvas, inşaatları devam eden Erciş 30 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi ve Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi, İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi ile İpekyolu Bostaniçi Sağlıklı Hayat Merkezinin tamamlanması ile birlikte Van'ın sağlık altyapısının daha da güçleneceğini bildirdi. Türkiye'de örnek bir 112 acil komuta merkezinin yapıldığı bilgisini de paylaşan Milletvekili Arvas; 65 panelvan, 7 paletli, 4 motosiklet, 4 özel donanımlı, 1 helikopter ve 3 adet çelik paletli Snowtrack ambulans ile hizmet verildiğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Arvas, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin devam ettiğini de hatırlatarak vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek, aşı olmaları çağrısında bulundu. Van'da birinci doz aşılama oranının yüzde 84, ikinci dozunda yüzde 72 olduğunu bildiren Arvas, mevsim itibariyle vaka sayısında artış olabileceğini, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.