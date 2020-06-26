Milletvekili Arvas: “Van'ın kalkınması için gayret gösteriyoruz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'a verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, “Milletvekili arkadaşlarım ve il başkanımızla Van'ın kalkınması için gayret gösteriyoruz” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu heyet, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Van özelinde Ankara'da yoğun temaslarını sürdüren Milletvekili Arvas, beraberindeki heyetle birçok Bakan ile görüşerek kentin ve belediyelerin sorunlarına çözüm arıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeye, Bakanlık yetkililerinden Tabiat Varlıkları Genel Müdürü, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Mekansal Planlama Genel Müdürü ve Milli Emlak Genel Müdürü de katıldı.

Milletvekili Arvas, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede Van ve ilçelerinde var olan potansiyel doğal sit alanlarının ve sazlıkların kesin korunacak hassas alanlar olarak tescil ve ilan edilmesi konusunda memnuniyetini paylaşarak; Cumhurbaşkanına, Bakan Kurum'a ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürüne teşekkür etti. Arvas; büyükşehir ve ilçe belediyelerinin talepleri, sosyal konut projeleri, Erciş Kentsel Dönüşüm 2. Etap projesi, Erciş Sıfır Atık projesi, Özalp konut alanı tahsisi, Çaldıran jeolojik jeoteknik etüt onayı gibi birçok konuyu Bakan Kurum'a aktararak çözüm ve destek istedi. Milletvekili Arvas, Erciş millet bahçesi ve aydınlatma için Bakanın verdiği hibe kaynak için de bir kez daha teşekkür etti.

Yapılan görüşmeler neticesinde Van'a her zaman cömert davranan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir kez daha Van'a pozitif ayrımcılık yaparak imar planının hızlandırılması, imar uygulaması tamamlanan kısımların tescillenerek hemen Karayollarına devir edilmesi, Erciş Kentsel Dönüşüm 2. etabı için yetkililerin önümüzdeki hafta Erciş'e gönderilmesi, Erciş Belediyesi Sıfır Atık projesine hibe mali destek sağlanması, Özalp millet bahçesine hibe mali destek sağlanması, Gürpınar Belediyesi tarafından hazırlanan Hoşap Kalesi projesine hibe ve kredili mali destek sağlanması, Çatak, Bahçesaray, Özalp ve Gürpınar belediyelerine hibe araç ve ekipman verilmesi konusunda talimatlar verdi.

Van'a verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Arvas, “Milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız ile birlikte Van'ın kalkınması için gayret gösteriyoruz. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarımızın bize ulaştırdıkları bütün projeleri, toplumsal konuları ilgili Bakana ileterek çözüm sağlıyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile inşallah bu çabamız devam edecektir” dedi.