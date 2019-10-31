Milletvekili Arvas'tan 50 yataklı Amatem-Çematem müjdesi

Milletvekili Arvas; çağın hastalığı olan madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak gördüğümüz AMATEM ve ÇAMATEM gibi özel merkezleri Van'a kazandırıyoruz. AK Parti hükümetlerimizin de öncelikli mücadele alanlarından biridir. Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelere bulaşmış vatandaşlarımıza çare, ailelerine de umut olacak bu merkezler sayesinde inşallah gençlerimizi bilinçlendirip koruyacağız. Türkiye'de sayılı yatırımlardan olan, madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezlerinin yaklaşık maliyeti 24 milyon TL olup, Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı illerine hizmet edecek ve bölgenin ihtiyacının karşılayacak şekilde planlanmıştır. Yarın temeli atma töreni yapılacak yatırımlarla Van'ımızın sağlıkta cazibe merkezi olma iddiası da daha da güçlenmiştir” dedi.

Milletvekili Arvas, “30 yatak ve 4877 metrekare kapalı alan olarak planlanmış Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına dair tedavi yöntemlerinin sunulduğu bu konular üzerine araştırmalar yapan, yalnızca alkol ve madde bağımlılığı sorunu yaşayanlara özel hizmet veren bir bölümdür. 20 yatak ve 4328 metrekare kapalı alan olarak planlanmış Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinde (ÇEMATEM) ise; 18 yaş altı çocuk ve ergenlerde alkol ve madde kullanım bozukluğu olanların ayakta teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ile tıbbi rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Toplam 50 yataklı AMATEM-ÇEMATEM yatırımı için, Tuşba ilçesi 133 ada 1 parselde 20 dönüm arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 01/07/2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin teslim süresi 400 gün olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile Van'a 34 Uzman Hekim ve 34 Pratisyen Hekiminde atandığını hatırlatan Van Milletvekili Arvas, “Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmet süresinin de 550 gün olarak Van'ın lehine yeniden düzenlendi. Bu hususta Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ve Başhekim Doç. Dr. Sabahattin Çelik'e gayretleri için teşekkür ederim. Van'da Sağlık hizmeti sunumunda doktor sıkıntısının yapılan atama ve düzenlemelerle büyük ölçüde çözüldü. Sağlık teşkilatı ve arkadaşlarım ile birlikte hep daha iyisi için çalışacağız” diye konuştu.

Birçok kişi ve aileyi çaresiz bırakan madde bağımlılığının tedavisi konusunda, bu yatırımların kentimize kazandırılmasında, karar merci olan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür eden Milletvekili Arvas, “Çocukların ve gençlerin maddi hastalıklara karşı korunması ve manevi hastalıklara karşı, tedavi merkezlerinin kurulması toplumsal konuların başında gelmektedir. Farkındalık oluşturarak elbirliği ile bu konularda mücadele edilmesini gerekir. AMATEM ve ÇAMATEM hastanelerinin ihtiyacı olanlara şifa, Van'ımız içinde hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.