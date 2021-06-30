Milletvekili Arvas'tan aşı çağrısı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aşılama oranında Van'ın Türkiye ortalamasının çok altında kaldığını ifade ederek, hemşehrilerine aşı olmaları için çağrıda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, pandemi sorununun sadece bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirterek, “Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Normal hayata dönmek istiyorsak, aşı olmazsa olmazımızdır. Birçok yakınımızı kaybettiğimiz, hastanelere akın ettiğimiz, evlere kapandığımız, ekonominin durduğu, hayatın durağanlaştığı çok zor zamanlardan geçtik. Aşı tedarikinin yapıldığı, aşı olma imkanlarının kolaylaştığı bu süreçte sırası gelen bütün hemşehrilerimizin aşı olması hayati öneme sahiptir. Öyle ki aşı yaptırmayı tercih etmek, yaşamı ya da ölümü seçmek demektir. Yaşamakta olduğumuz salgında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için yapabileceğimiz en iyi ve en hayırlı şeydir. Çünkü korona virüs şu anda sadece aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Geç olmadan aşı yaptırmak, sevdiklerinizi korumak çok güçlü bir neden olmalıdır” dedi.

Aşı olmama inadının toplum sağlığı için büyük risk oluşturduğunu söyleyen Arvas, “Vatandaşlarımız aşı konusundaki tereddütlerini mutlaka uzmanlarla paylaşarak hakikati öğrenmelidirler. Kulaktan dolma bilgilerle aşı konusundaki manipülasyonlara itibar edilmemelidir. Bütün dünyada olduğu gibi bilim insanlarına itimat edilmeli ve uyarılarına riayet edilmelidir. Korona virüs salgını Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinden yaklaşık iki yılı çaldı. Canımız ve malımız ile bedel ödediğimiz, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldığımız bu illetten kurtulmak ve çocuklara güvenli bir gelecek bırakmak için aşı yaptırmak çok kritik bir öneme sahiptir. Aşı sadece aşılanan bireyi değil, bulaşıcı hastalığın topluma yayılmasını engellediği için tüm toplum bireylerini korur. Bu bilinç ve sorumlulukla hemşehrilerimizden aşı olmalarını, akabinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini istiyor, her birine sağlık ve afiyet diliyorum” şeklinde konuştu.