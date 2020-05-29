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Milletvekili Arvas'tan Aslan'a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyarette, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileride yapılması planlanan projelerle İpekyolu ilçesinin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Abdulahat Arvas'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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