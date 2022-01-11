İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milletvekili Arvas'tan Bahçesaray'a ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Milletvekili Arvas, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldıktan sonra Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı makamında ziyaret etti. Ardından muhtarlarla bir araya gelen Arvas, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.


Açıklamada bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Abdulahat Arvas'a teşekkür ederek, “Vekilimiz her fırsatta ilçemizi ve teşkilatımızı ziyaret ediyor. Bu karlı günde yine bizleri yalnız bırakmadı. Yoğun programına rağmen zaman ayırıp halkımızla bir araya geldikleri için vekilimize çok teşekkür ederim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.