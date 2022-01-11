Milletvekili Arvas'tan Bahçesaray'a ziyaret

Milletvekili Arvas, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldıktan sonra Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı makamında ziyaret etti. Ardından muhtarlarla bir araya gelen Arvas, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Açıklamada bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Abdulahat Arvas'a teşekkür ederek, “Vekilimiz her fırsatta ilçemizi ve teşkilatımızı ziyaret ediyor. Bu karlı günde yine bizleri yalnız bırakmadı. Yoğun programına rağmen zaman ayırıp halkımızla bir araya geldikleri için vekilimize çok teşekkür ederim” dedi.