İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milletvekili Arvas'tan depremin yıl dönümü mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Arvas, mesajında, “23 Ekim 2011 tarihinde, yani 10 yıl önce bugün Van ve Erciş'te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 604 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ardından 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan 5.6 şiddetindeki depremde ise 40 vatandaşımız hayatını kaybederek ikinci felaketi yaşamıştık. Ülkemiz ve ilimiz aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Bu gerçeklik ve bilinçle geçmişte yaşanan acı felaketlerden dersler çıkararak depremi unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu vesile ile Van depreminin 10. yıl dönümünde böylesi bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerine rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.