Milletvekili Arvas'tan yeni sağlık yatırımları müjdesi

2023 yılı yatırım programında Van ve ilçelerine yapılacak sağlık tesisleri hakkında bilgi veren Milletvekili Arvas, yakın zamanda ihalesi yapılan Gevaş Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin tamamlandığını, inşaat sürecinin ise nisan ayı içinde başlayacağını belirtti. Milletvekili Arvas, herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve güçlü bir sağlık sisteminin alt yapısını oluşturan birinci basamak sağlık hizmetlerinin Van'da yaygınlaştırılması amacıyla Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte yaptıkları çalışmalar neticesinde birçok mahalleye yeni sağlık tesisleri kazandıracaklarını kaydetti. Arvas, “2023 yılında onlarca aile sağlık merkezi (ASM), sağlıklı hayat merkezleri (SHM), 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası ve lojmanlar yapılıyor. Bunlardan birçoğunun yapım ihalesi tamamlandı. Söz konusu yatırımların yer teslimi yapılarak nisan ayı içinde inşaatına başlanılacaktır. Bir kısmının da Sağlık Bakanlığı tarafından onayı geldi, bunlarında yine kısa zaman içinde zemin etüt ihaleleri yapılarak süreç hızlıca tamamlanacaktır” dedi.

Yapım ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılacak yatırımların Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Muradiye Yenişehir Aile Sağlık Merkezi, İpekyolu Şabaniye Aile Sağlık Merkezi, Özalp Çubuklu Aile Sağlık Merkezi, Gürpınar Çavuştepe Aile Sağlık Merkezi, Tuşba Bardakçı Aile Sağlık Merkezi, Erciş Uncular Aile Sağlık Merkezi, İpekyolu Kevenli Aile Sağlık Merkezi, Muradiye Yenişehir Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İpekyolu Şabaniye Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olduğunu ifade eden Arvas, “Zemin etüt ihalesi yapılacak yatırımlar ise Çaldıran Kilimli Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, Çatak Görentaş Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, Edremit Kurubaş Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, Erciş Ulupamir Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, Erciş Çakırbey Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezi ile 112 ASHİ, Muradiye Sağlıklı Hayat Merkezi, Bostaniçi Sağlıklı Hayat Merkezi, Başkale Sağlıklı Hayat Merkezi ve 2 Nolu 6 Hekimlik, Çatak Aile Sağlık Merkezi ve 10 daire lojman, Başkale Aile Sağlık Merkezi 10 daire lojman, Muradiye Devlet Hastanesi 12 daire lojmandır. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsü içerisine yapılması planlanmış 800 yataklı ek hastane konusunda süreç devam etmekte olup, aynı şekilde takipçisi olduğumuz 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi ve 150 yatak kapasiteli İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi konusunda da çalışmalar sürmektedir. Bu yıl içinde ihtiyaç duyulan yerlere yapılacak birinci basamak sağlık hizmet yatırımları, vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Yani koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Kişiye ve aileye yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunan merkezler, bireyi ve toplumu sağlığa yönelik risklerden koruyacak ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik edecektir. Bütün bu yatırımlar ile birlikte bir yandan mevcut sağlık tesislerimizdeki eksikleri giderirken, diğer yandan yeni yatırımlar ile sağlık alt yapımız daha da güçlü hale getiriyoruz. AK Parti iktidarında uygulanan sağlıkta dönüşüm programı ile Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Özellikle yakın tarihte yaşadığımız Covid-19 salgınında bunu sadece vatandaşlarımız değil, bütün dünya fark etmiş ve takdir etmiştir. Eskiden tedavi için yurt dışına giden hastalarımız varken, bugün tedavi için yurt dışından ülkemize ve ilimize gelen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastalara sağlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle yapılan devasa şehir hastaneleri ve sahip olduğumuz yüksek teknoloji ile sağlık alanında hizmet talep eden ülke olmaktan çıktık, artık hizmet veren konuma geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir siyaset anlayışı ile ortaya koyduğu ‘önce insan, herkes için sağlık' anlayışı ile inşallah AK Parti, Türkiye'nin ikinci yüzyılında da milletimizin güçlü desteğini alarak hizmet etmeye devam edecektir. Söz konusu yatırımların ilimize kazandırılmasına katkı sağlayan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere Van Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Tosun ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, memleketimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.