Milletvekili Gülaçar DSİ Genel Müdürü Yıldız'la Van yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek Van'a yapılan ve yakın zamanda yapılacak projeleri değerlendirerek, yeni yatırımlar noktasında taleplerini iletti.

AK Parti hükümetlerinin 2003 yılından 2020 yılana kadar Van iline sadece Devlet Su İşleri eliyle 2,5 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım yaptığını ve 132 adet tesis kazandırdığını ifade eden Milletvekili Gülaçar, "Birçok alanda devrim niteliğinde icraatlar gerçekleştiren AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz altyapı ve üstyapı projeleridir. İçme suyu tesisleri, barajlar, göletler ve yeraltı depolamaları, sulama tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, dere ıslahları kapsamında birçok projeye imza atıldı. Van'ımıza yapılan hizmetler elbette ki bizim için yeterli değildir. Proje ve planlama safhasında olan baraj, gölet, içme suyu tesisleri, sulama tesislerinin yatırım programına alınması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye belirtti.

Pay Sulaması projesinde yeni müjde

17 bin 405 hektar alana fayda sağlayacak büyük bir sulama projesi olan Pay Sulaması projesiyle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Gülaçar, "Toplulaştırma problemlerinden ötürü proje neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli projenin devamı için taleplerimize dair bir müjde verdi. 25 milyon bütçe ile Pay Sulaması malzeme alımının 2. kısmı programa alındı. 29 mahallenin de sulama sahasında olmasından ötürü bu katkı proje açısından büyük bir ilerleme sağlayacaktır. Şimdiye kadar Pay Sulaması projesinde regülatör tamamlanmış, toplam CTP imalatı 3877 metre ve toplam HDPE imalatı 27326 metre tamamlanmıştır. Toplulaştırma işlemlerindeki problemleri devam etmesi nedeniyle ilgili sahada boru döşeme işlemlerine devam edilmiştir. Pay Sulaması sahası içerisinde yer alan 29 mahallenin yatırım programında yer alan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri en kısa zamanda ihale edilecektir" ifadelerini kullandı.