Milletvekili Gülaçar'ın sahil bandı açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İskele Mahallesindeki İskele Feribot Parkı'nın yıkılmasıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İskele sahiline giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra yazılı bir açıklama yapan Gülçar, “Sınır komşularımız ile ticaretin her anlamda gelişmesi için devletimiz tarafından sürekli adım atılıyor. İskele sahilinde bulunan İskele Feribot Parkı'nın yıkılarak yerine tren garı yapılacağına dair bilgiye karşın Vanlılar, #VanİskeleyeSahipÇık etiketiyle tüm sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getirdi. İskele sahilinin halka kapatılacağı iddiaları üzerine biz de tekrardan hem bakanlığımızdan hem de valiliğimizden bilgi aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın İran ile ticari ilişkileri arttırmaya yönelik attığı adımlardan biri olan lojistik alan genişletmesi kapsamında sahil kapatılmıyor, aksine genişletiliyor ve güzelleştiriyor. Sınır komşularımız ile ticaretin her anlamda gelişmesi için devlet eliyle durmaksızın adımlar atılıyor. İskele sahil alanı bildiğiniz üzere feribot parkıdır şimdi iki yeni feribot daha alındı. Arz ve talep yüksek lakin demir yolları eksiği mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu eksiği kapatmak adına ciddi bir proje yaptı ve denize dolgu yapılarak yeni alanlar kazandırılacak. Proje uygulanırken bu esnada çevreye ciddi risk arz eden ve iskele sahilini resmen işgal etmiş olan kaçak yapılarda temizlenmiş olacak. Halkımız endişe etmesin bu mekanlar bozulmayacak aksine daha da güzelleştirilecek” dedi.

Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü olarak Van M ve T Tipi Cezaevlerini ziyaret eden Gülaçar, cezaevi personellerinden günlük işleyiş ve devlet tarafından mahkûm ıslahına yönelik yapılan projelerin uygulanmasını inceledi.