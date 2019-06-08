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Milletvekili Kartal, İstanbul'daki Vanlı hemşerileri ile bir araya gerdi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal İstanbul’da ikamet eden Vanlı hemşerileri ile bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal İstanbul'da ikamet eden Vanlı hemşerileri ile bir araya geldi.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal İstanbul'da seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. İstanbul Sancaktepe Van İli ve İlçeleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik şölenine katılan Kartal, burada İstanbul'da ikamet eden hemşerileri ile buluşarak bayramlarını kutladı, 23 Haziran seçimleri için partisine destek istedi. Kartal'a yoğun ilgi gösterilen şölende Kartal'da her vatandaşı dinleyip, teker teker bayramlarını kutlayarak kucaklaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın sonunda vekil Kartal, “Bu birlikteliği sağlayan Dernek Başkanı Hanifi Paşa ve yönetimini canı gönülden kutluyorum” diyerek ve tüm davetlilerle yeniden el sıkışarak seçim çalışmalarına devam etmek üzere alandan ayrıldı.

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