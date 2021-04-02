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Milletvekili Kartal'dan ‘2 Nisan' mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Kartal, mesajında, “Bölgemizin incisi Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, şehrimizin her karış toprağına sahip çıkmak için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz ile en kısa zamanda aşacağımıza inancımız tam enerjimiz yüksektir” dedi.

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