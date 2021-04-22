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Milletvekili Kartal'dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Kartal, mesajında, “Millet iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve kardeşlik içinde her günü farklı bir bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Ancak bütün dünyayı ve ülkemizi de etkileyen ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadelemiz nedeniyle bu sene sevincimizi yine bir arada kutlayamıyoruz. Bu sebeple bu yıl bayramımızı gönüllerimizde kutlayalım, evlerimizi bayraklarla donatalım. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümünde, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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