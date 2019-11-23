Milletvekili Kartal'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kartal mesajında, “Milletlerin gelişmelerinde ve daha sağlıklı daha güvenli bir ortamda varlıklarını sürdürmelerinde belirleyici unsur olan eğitim, ülkemizin dünyadaki konumu ve refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Toplumumuzda anne-baba kutsallığı ile eş değerde tutulan öğretmenlerimiz; çocuklarımızın zihinsel ve kişilik olarak yarınlara hazırlanmasında, hızla gelişen ve değişen dünyayı bilgi ve donanım olarak yakalamasında, milli ve manevi değerlerin kazanılmasında, okuyan, düşünen, araştıran bireyler olarak yetişmelerinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin bugün geldiği noktada büyük emeği bulunan bütün eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Gününü” en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer vedi.