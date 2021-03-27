İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kartal'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Van Milletvekili Kartal, Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel gecelerden biri de Berat Gecesi'dir. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandili'nin başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve İslam alemine rahmet, bereket, huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.