Milletvekili Kartal'dan Berat Kandili mesajı

Van Milletvekili Kartal, Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel gecelerden biri de Berat Gecesi'dir. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandili'nin başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve İslam alemine rahmet, bereket, huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum” dedi.