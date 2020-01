Milli boksörlerden Başkan Say'a teşekkür ziyareti

Türkiye'yi temsilen Avrupa şampiyonlarına katılarak derece elde eden milli boksörlerden Evin Erginoğuz ve Ahmet Pekel, Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, beraberinde Edremit Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Gündoğdu, Boks Antrenörü Ayhan Öz, milli boksörler Evin Erginoğuz ve Ahmet Pekel ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret etti. Ahmet Pekel'in eylül ayında Gürcistan'da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa 5'nciliği, Evin Erginoğuz'un ise ekim ayında Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5'ncilik elde ettiğini dile getiren Müdür İnanç, Başkan Say'a sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Çocukların aldıkları desteklerin hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını vurgulayan İnanç, Edremit Belediyesi ve Başkan Say'ın spora ve sporcuya verdiği önemin herkesçe bilindiği ve herkesime örnek olması gerektiğini dile getirdi. Sporcuların bundan sonra ulusal ve uluslararası müsabakalara da Edremit Belediyesinin sponsorluğunda çıkacaklarını ifade eden İnanç, belediyenin isim ve logosunun yer alacağını ifade etti.

“Her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olacağız”

Elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say ise, başta hocaları olmak üzere Evin Erginoğuz ile Ahmet Pekel'i tebrik etti. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Başkan Say, desteklerini sonuna kadar sürdüreceklerinin sözünü verdi. Elde edilen başarıdan dolayı Erginoğuz ve Pekel'i ayrıca ödüllendireceğini kaydeden Başkan Say, “Amacımız sporcularımızı destekleyerek, geleceğimiz olan çocukları ve gençleri sporla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaktır. Onların önünü açarak ulusal arenada da bizlere yaşattıkları bu gibi gururlara ortak olmaktır. Gerek şahsım gerekse de belediye olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz azalmadan artacaktır. Ben tekrardan pırıl pırıl bu çocuklarımızı tebrik ediyor, emeği geçen başta hocaları olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaret, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın Başkan Say'a boks eldivenleri hediye etmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.