Milli Savunma Bakanı Akar Van'da

Van'da komutanlar ile sınır birliklerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek sancak tevdi töreni için Başkale ilçesine geçti.

Öğle saatlerinde Van'a gelen Bakan Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, daha sonra 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek sancak tevdi töreni için Başkale ilçesine geçti.