İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mimarlık Tasarım Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Sergisi açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Mimarlık Tasarım Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı dönemi final çalışmaları sergisi düzenlenen törenle açıldı.


Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesinde açılan sergide konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilerin yılsonu için hazırladıkları projeleri çok beğendiğini ifade ederek, "Bu projeler fakültemizde verilen eğitimin de bir göstergesidir. Fakültemiz, üniversitemizin en önemli fakültelerinden biridir. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz yeni olmasına karşın kaliteli akademisyenleri ile yetiştirdikleri öğrencilerin ne kadar iyi eğittiklerini bu sergi ile göstermiş oldular. Fakültemizin tüm akademik ve idari personelini bu emeklerinden dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilerin finaller için hazırlamış oldukları eserleri tek tek inceleyen Rektör Battal, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Açılışa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Demirel, dekan yardımcıları Doç. Dr. Onur Şatır ve Doç. Dr. Serkan Kemeç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.