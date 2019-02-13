Mimarlık Tasarım Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Sergisi açıldı

Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesinde açılan sergide konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilerin yılsonu için hazırladıkları projeleri çok beğendiğini ifade ederek, "Bu projeler fakültemizde verilen eğitimin de bir göstergesidir. Fakültemiz, üniversitemizin en önemli fakültelerinden biridir. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz yeni olmasına karşın kaliteli akademisyenleri ile yetiştirdikleri öğrencilerin ne kadar iyi eğittiklerini bu sergi ile göstermiş oldular. Fakültemizin tüm akademik ve idari personelini bu emeklerinden dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin finaller için hazırlamış oldukları eserleri tek tek inceleyen Rektör Battal, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Açılışa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Demirel, dekan yardımcıları Doç. Dr. Onur Şatır ve Doç. Dr. Serkan Kemeç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.