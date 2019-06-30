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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.


K.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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