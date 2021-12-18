Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.50 sularında Çaldıran ilçesi ile Ağrı Doğubayazıt karayolu üzerindeki Gülizar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi de Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol daha sonra güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.