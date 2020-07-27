İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 13 plaka sayılı minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katıldığı detaylı aramada, koltukları sökülmüş minibüsün içerisinde bulunan yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 203 paket halinde toplam 104 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.