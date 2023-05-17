Minibüsün iş yerine girdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 kişinin yaralandığı kazada minibüsün iş yerine girdiği anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 15 Mayıs günü saat 16.15 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi ile Eski Cezaevi Sokağın birleştiği noktada meydana gelmişti. Baran T. idaresindeki 31 FE 408 plakalı otomobil ile 65 AAV 532 plakalı minibüs çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs cadde üzerindeki bir iş yerine girerken, kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Kaza esnasında kontrolden çıkarak iş yerine giren minibüsten kaçan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Korkuyla birbirlerine sarıldılar

Meydana gelen kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada minibüsün girdiği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çalışanın kıl payı kurtulduğu görülüyor. Kazadan kurtulan kişiler can havliyle birbirine sarılırken, ortaya çıkan görüntü tüylere ürpertti.