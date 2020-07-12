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Minik çocuğun ayağına dirgen battı

Van’ın Erciş ilçesinde ayağına dirgenin dişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde ayağına dirgenin dişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgilere göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ot toplarken ayağına dirgenin dişi saplanan Yusuf Taştan için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliğinden destek istenildi. Hemen bölgeye giden itfaiye ekipleri, çocukla hastaneye geçerek sağlık çalışanlarıyla birlikte dirgenin dişini saplandığı yerden çıkardılar. Gerekli tedavileri yapılan Yusuf Taştan'ın sağlık durumunun işi olduğu öğrenildi.

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