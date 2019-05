Minik öğrenciler açık havada doyasıya eğlendi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şefkat Anaokulunun minik öğrencileri, açık havada öğrenmenin ve oynamanın önemine dikkat çekmek için ‘Okul Dışarıda Günü'nü kutladı.

Minik öğrencilerin derslerini açık havaya taşıyarak öğrenmenin ve oynamanın önemine dikkat çekmek için tün dünyada aynı anda uygulanan ‘Okul Dışarıda Günü', Van'da da kutlandı.

İpekyolu Şefkat Anaokulunda düzenlenen etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilerle “Yağ Satarım Bal Satarım” oyununu oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, açık havada öğrencilerin öğrendiklerini eğlenerek yapmalarının önemine değinerek, oyunun çocukların en öncelikli uğraşı olduğunu söyledi. Tevke, “Öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendikleri konuları açık havada çeşitli etkinlikler yaparak eğlenceli bir şekilde pekiştirdiler. Bu sayede öğrencilerimiz oyun oynayarak ekip çalışması, dayanıklılık becerilerini geliştirmiş oldular. Çocuğun yeteneklerini keşfetmesinde, iletişim becerilerini geliştirmesinde, kendini ifade etmesinde, motor gelişimini desteklemesinde, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi ile dil gelişimini sağlamasında en etkili yöntemlerden olan oyun, çocuğun hayatının provasını yaptığı en önemli dili ve aracıdır. Kuralları ve içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyun, bir eğlenme ve etkin öğrenme kaynağıdır. Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun da vardır. Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyuma ulaşmasını sağlayan oyun, onların bedensel ve ahlak gelişimine de katkıda bulunarak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olur. Bu bağlamda oyun çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki köprüdür. Dünyada kabul gören ve bu yıl 23 Mayıs tarihinde yapılan olan Okul Dışarıda Günü de açık havada oynamayı ve öğrenmeyi özendirmeyi amaçlamaktadır. Benzer biçimde 28 Mayıs tarihinde de Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri yapılmaktadır. Oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında resmi ve özel tüm okulöncesi eğitim kurumlarında ‘Oyun her zaman her yerde ve herkese!' sloganı ile etkinlikler yapılacaktır. Kısacası çocuklarımız eğlenerek öğrenirler ve öğrenme daha kalıcı olur. Bizde bu güzel günde öğrencilere eşlik etmek istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Tüm öğrenciler açık havada öğrenmenin ve etkinlik yapmanın keyfini ve heyecanını doyasıya yaşadılar.