Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Eğitim Köşkü öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı.

İpekyolu Belediyesi ilçede yapılan yol, kaldırım çalışmalarının yanı sıra çocukların geleceği içinde anlamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bostaniçi mahallesinde çocuk ve kadınların geleceğine dokunmak için hizmete açılan Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde anneler meslek edinirken çocukları da köşk içinde bulunan kreşte profesyonel hocalar tarafından eğitim görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, “Bize bu günleri görmeye, bu vatan üzerinde yaşama imkanı sunan aziz şehitlerimize rahmet ve saygıyla anıyor ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bostaniçi Eğitim Köşkü kreş sınıfında çocuklarımızla bir araya gelip bu özel günde etkinlikler gerçekleştirdik. Cumhuriyet Bayramımızın ne demek olduğunu, Cumhuriyetimizin bize kattıkları şeyler nelerdir bununla ilgili konuşmalar ve etkinlikler düzenledik. Burada etkinlik yaptığımız çocuklar, kurslarımızsa meslek edinme faaliyetlerinde eğitim gören kadınlarımızın çocukları. Burada 15 minik çocuğumuz eğitim görmekte, öğretmenlerimiz üniversite bölüm mezunu, eğitimini tamamlamış, kedilerini geliştirmiş öğretmenler arasında seçilmiş ve burada faaliyetlerini devam ettiren kişilerden oluşmakta. Bostaniçi mahallesi Van'ın eğitim seviyesinin gerilerde olduğu bir mahalle, eğitim köşkümüz burada bu eksikliği gidermek ve fırsat eşitliği sunmak adına oluşturulmuş bir eğitim yuvası. Tüm ihtiyaçları İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanan başarılı bir eğitim merkezi” dedi.