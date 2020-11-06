Minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları depremzedelere gönderdi

Van'ın Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Çocuk Akademisi'nde okul öncesi eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrenciler, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedelere gönderdi.

Kızılay tarafından "Türkiye İzmir için tek yürek" sloganı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale Çocuk Akademisi öğrencileri, depremzedeler için kumbaralarında biriktirdiği paraları bağışladı. Başkale Çocuk Akademisi öğretmeni Zeynep Budak öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için Kızılay Van Şubesi ile irtibata geçilerek çalışma başlatıldı. Okul öğretmenleri ve velilerce depremden etkilenen vatandaşlar için kumbarada biriktirilen paralar hazırlandı.

Okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kumbara, öğretmenler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi. Çocukların da bilincini artırmak adına böyle bir çalışma başlattıklarına değinen okul öğretmenlerinden Zeynep Budak, “Biz de Kızılay Haftası'nda etkinlik olarak öğrencilerimizle birlikte bir kumbara oluşturduk. Kumbaramızda biriktirdiğimiz paramızı İzmir'deki depremzedelere bağış olarak gönderdik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Akademide eğitim gören 5 yaşındaki Esma Koç da, İzmir'de depremden etkilenen çocuklara yardım ettiklerini söyleyerek, “Deprem için kumbarada para topladık. İzmir'deki arkadaşlarımıza ve çocuklara yardım etmeyi düşündük” diye konuştu.

Kızılay Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin ise miniklerin yapmış olduğu yardımı İzmir'e ulaştıracaklarını belirterek, “23 Şubat'ta yaşanan Başkale depreminde biz buradaydık. Burada depremzedelere giyinme, yemek ve barınma yardımlarında bulunmuştuk. Çocuklarımız da bizleri unutmamışlar. Bize burada bağış toplamışlar. İzmir'de depremde mağdur olan insanlarımıza ulaştırmamız için bize emanet ettiler. Biz de emanetlerini aldık en doğru şekilde yerine ulaştıracağız. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.