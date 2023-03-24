Minik öğrencilerden sıra dışı defile

Van'da öğretmenleriyle birlikte artık malzemeleri kullanarak astronot ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini tasarlayan okul öncesi öğrencileri, sıra dışı bir defile düzenledi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Gedikbulak Mahallesi'nde Okul Öncesi Öğretmeni Ayten Köseoğlu ve minik öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle yaklaşık 14 kostüm tasarladı. Poşet, plastik malzeme ve kartondan yapılan kostümleri giyen minik öğrenciler, podyuma çıkarak geri dönüşüme dikkat çekti. Sıra dışı kostümleriyle yürüyen çocukların görüntülerini ise döner tekerlekli oturağa uzanan 5'inci sınıf öğrencisi, ilginç bir yöntemle çekti. Cep telefonuyla gülümseten görüntüleri çeken öğrenciye ise Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Balican destek verdi. Minik öğrencilerin defilesi; Gedikbulak İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından ilgiyle izlendi.

"Okul öncesi çocuklar gözlemlenebilir örnekler istiyor"

İHA muhabirine konuşan Okul Öncesi Öğretmeni Ayten Köseoğlu, defileyi düzenlemelerindeki gayelerinin çocukları çevreye karşı şuurlu olmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti. 14 öğrencisiyle tasarladıkları kostüm işinin 3 hafta sürdüğünü ifade eden Köseoğlu, "Defileyi velilerimizin iş birliğiyle düzenledik. Öğrencilerimiz, 'çöp' diye nitelendirilen atıkların aslında bir atık olmadığını, onları dönüştürerek güzel işler başarılacağını, atıkların havayı, suyu ve toprağı kirleterek bize geri döndüğü gibi konuları öğrenmiş oldular. Okul öncesi çocuklar, genellikle gözlemlenebilir örnekler istiyorlar. Bizler de anlattıklarımızın bir örneğini kendilerine gösterdik. İlk geldiğimizde konuşmaktan çekinen öğrencilerimizin özgüvenleri de arttı" dedi.

"Defile birçok platformda ilgi gördü"

Düzenledikleri defilenin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Balican ise, "Plastik atıkların ve iklim krizinin önüne geçebilmek için yeni fikirler üretilmesi lazım. Bizler de okul öncesi çocuklarla bunu yaptık. Ben kamera ve müzik desteği verdim. Fikir ise Ayten Köseoğlu öğretmenimizindi. Güzel bir dünya ve gelecek için düzenlenen defile birçok platformda ilgi gördü" diye konuştu.

Öğretmeninden destek alarak defilenin görüntülerini çeken 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Berat Can da video ve fotoğraf çekimlerine ilgi duyduğunu belirtip, döner tekerlekli oturağın üzerine uzanarak video çektiğini söyledi.

Defilede gösteri yapan okul öncesi minik öğrenciler ise; geri dönüşüm malzemesiyle, hayallerindeki karakterlerin kostümüyle defileye çıktıklarını ve çok heyecanlandıklarını kaydetti.