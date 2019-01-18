Minik öğrencilerin haberlere konu olma sevinci

Van'da karnelerini alan minik öğrenciler, kameraları görünce, "Televizyonlara mı çıkacağız" diyerek sevinç çığlıkları attı.

İpekyolu ilçesine bağlı Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı törende, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Karne dağıtımı sırasında basın mensuplarını gören minik öğrenciler, “Televizyona mı çıkacağız" diyerek sevinç çığlıkları attı. İlk defa televizyona çıkacakları için mutluluklarını dile getiren minik öğrenciler, kameralara el sallamayı da unutmadı.