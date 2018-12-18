Minik öğrencilerin kar sevinci

Van’ın Başkale ilçesindeki öğrenciler, öğretmenleriyle kardan adam yaparak doyasıya eğlendi.
Van'ın Başkale ilçesindeki öğrenciler, öğretmenleriyle kardan adam yaparak doyasıya eğlendi.
Başkale Belediyesi Minik Eller Anaokulu öğrencileri, gece başlayan ve şehri beyaza bürüyen karı eğlenceye çevirdi. Kar yağışını fırsat bilen minik öğrenciler, öğretmenleriyle okulun bahçesinde kartopu oynayıp, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler. Kardan adama minikler atkı bere takarken, öğretmenleri ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.