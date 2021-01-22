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Minik öğrencilerin karne heyecanı

Van’ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, uzaktan eğitimin ardından karne sevinci yaşadı.

Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, uzaktan eğitimin ardından karne sevinci yaşadı.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitimin ardından öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatiline girdi. Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri de bugün okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar başında hazır bulundular. Bugün işlenen derslerin ardından öğrencileri elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla yarıyıl tatiline girdi.


Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğretmenlerinden Zelal Ceberut, ekran başında öğrenci ve velilerle bir araya gelerek üç haftalık ara tatilde neler yapılaması yönünde öneriler de bulundu. Zelal Ceberut, “Çocuklar zorlu bir süreçten çıktılar. Çok uzun saatler ekran karşısında kaldılar. Dersleri anlamakta zaman zaman zorlandılar. Çocukların daha ilk günden ‘kitap oku, ödev yap' denilerek üstlerine gidilmemesi gerekir” dedi.

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