İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencinin ders heyecanı

Van’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla EBA-TV karşısına geçen minik öğrenci, İstiklal Marşı’nı okuyarak ders başı yaptı.

Van'da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla EBA-TV karşısına geçen minik öğrenci, İstiklal Marşı'nı okuyarak ders başı yaptı.


Kentte ilk ders zili çalarken, öğrenciler ise EBA-TV karşısına geçerek okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin görüleceği kentte, öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı. Edremit ilçesindeki Memur-Sen TOKİ'de ikamet eden Mehmet Akif İnan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Berre İdiz, EBA-TV'nin karşısına geçerek saatin 09.00 olmasını bekledi. Saatin tamamlanmasıyla TV'de İstiklal Marşı'na eşlik eden Berre İdiz, daha sonra ders başı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.