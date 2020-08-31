Minik öğrencinin ders heyecanı

Van'da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla EBA-TV karşısına geçen minik öğrenci, İstiklal Marşı'nı okuyarak ders başı yaptı.

Kentte ilk ders zili çalarken, öğrenciler ise EBA-TV karşısına geçerek okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin görüleceği kentte, öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı. Edremit ilçesindeki Memur-Sen TOKİ'de ikamet eden Mehmet Akif İnan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Berre İdiz, EBA-TV'nin karşısına geçerek saatin 09.00 olmasını bekledi. Saatin tamamlanmasıyla TV'de İstiklal Marşı'na eşlik eden Berre İdiz, daha sonra ders başı yaptı.