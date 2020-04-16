İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Vefa'dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına minik yürüklerden de destek gelmeye devam ediyor. Edremit ilçesinin Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan Vefa Alkan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışta bulunmak için Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Alkan'ı ikamet ettiği adresten kumbarasıyla birlikte alarak en yakın kamu bankasına götürdü. Burada görevli banka personeli tarafından açılan kumbaradan çıkan 134 lira 55 kuruş, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için açılan hesaba yatırıldı.


Kampanyaya destek verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Vefa Alkan, kendisine yardımcı olan polis memurlarına da teşekkür etti. Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Alkan, “Tablet almak için para biriktiriyordum. Başka vatandaşların ihtiyacının olacağını düşünerek kampanyaya bağışlamaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.