Minik yazar kitabının basımı için destek bekliyor

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eski Dönerdere Mahallesi'nde ikamet eden Hazal Aksoy, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen masal yarışmasına katılmak için yazmış olduğu kitabının basılması için destek bekliyor.

Yeni Dönerdere Ortaokulu 7. sınıf öğrenci Hazal Aksoy, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen masal yarışmasına katılmak için yazmış olduğu kitabının basılması için yardım bekliyor. Hazal Aksoy, “Van ve ilçeleri arasında masal yazma yarışması yapıldı. Ben de yarışmaya öğretmenim Canan Er'in yardımı ve teşviki ile katıldım. Yazdığım kitabı çok beğenildi. Öğretmenim Canan Er bu kitabı Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderdi. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yazmış olduğum kitabı beğendi ve bana katılım belgesi yolladı” dedi.

Aksoy, kitap yazmayı çok sevdiği ve ileride daha çok kitap yazmak istediğini belirterek, “Yazmış olduğum kitabın basılması için yardım bekliyorum. Yazmış olduğu kitabın adı Prenses Belkıs'dır. Kitabın konusu, yardım sever bir kızın hikâyesidir. Yazmış olduğum kitap, okulumuzdaki diğer arkadaşlarıma örnek oldu ve benden sonra birkaç arkadaşım daha kitap yazmaya başladı” dedi.

Anne İnci Aksoy ise, kızının kitap yazmasından çok gurur duyduğunu belirterek, “9 çocuk okutuyorum. Hazal altıncı çocuğum. Yazmış olduğu kitapta hep yanında oldum ve ona destek verdik. Bu kitabın basılması için destek bekliyoruz” diye konuştu.