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Minikler aşçı olup pizza yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi, miniklere mutfağını açtı.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde bulunan kreşteki çocuklar, aşçı olup pizza yaptı. Aşçılık kursundaki mutfakta öğretmenleri eşliğinde pizza yapmayı öğrenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Merkezin mutfağına giren küçük aşçılar, önce önlüklerini bağlayıp, bonelerini taktı. Daha sonra lezzetli pizzalar yapmaya başladı.


İlk defa pizza yapan çocuklar, şekiller verip süsledikleri pizzaların yapımı sırasında keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, sabırsızlıkla pişmesini bekledikleri pizzalarının tadına bakmayı da ihmal etmedi.

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