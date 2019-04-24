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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Van’ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler beğeniyle izlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler beğeniyle izlendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Muradiye Anaokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, Anaokulu Müdiresi Hasine Barlak Akdemir'in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasıyla başladı. Daha sonra minik öğrenciler tarafından şiirler okunarak etkinliklere geçildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri valiler tarafından alkışlarla izlendi. Bu arada veliler öğrencilerin etkinliklerini cep telefonlarına kaydetmek isterken ilginç görüntüler oluşturdu.


Minik öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, öğrenciler ve veliler katıldı.

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