Misafir öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde Van'a gelen 600 öğrenci, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrenim gören 13-15 yaş arası 600 kız ve erkek öğrenci, “Yazında Kardeşlik Var” temalı yaz okulu programı kapsamında Van'a geldi. Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Göç Birimi bünyesinde hizmet veren diş hekimleri Dt. Elif Ersöz Soysal, Dt. Revşan Acemoğlu, Dt. Çetin Durmaz ve Dt. Salih Merdivan tarafından öğrencilere ağız ve diş taraması yaptırıldı. Çocukların ağız-diş muayenesi, çene büyüme ve gelişim durumları değerlendirilerek, sıkıntılı durumlardaki çocuklara farkındalık oluşturmak ve gerekli durumlarda bir üst basamağa gitmelerini sağlama konusunda bilgilendirme yapıldı.