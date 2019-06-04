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MİSİAD, ekonomi için harekete geçiyor

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Hakan Elçi, artık krizlerin geride kaldığını söyleyerek, MİSİAD olarak 2019 yılında ekonominin kalkınması için harekete geçtiklerini söyledi.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan Elçi, 2019 yılı güncel verilerine göre ekonominin ılımlı bir toparlanma eğilimine işaret ettiğini belirtti. Feridun Öncel öncülüğünde kurulan MİSİAD'ın tek hedefinin istihdam ve ekonominin kalkınması için çalışmak olduğunu kaydetti. Elçi, “Ekonomimize yönelik yapılan dış baskılara rağmen 2019 yılı Türkiye ve MİSİAD yılı olacak. Feridun Öncel liderliğinde MİSİAD'ın tüm birimleri olarak ekonomimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. İstihdama katkı sağlamak, ihracatımızı arttırmak durmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



MİSİAD'tan iş gezileri


Dernek bünyesindeki iş insanları için yurt içi ve yurt dışı iş gezileri düzenleyeceklerini dile getiren Hakan Elçi, “MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel'in de önem verdiği iş gezilerine 2019 yılında başlıyoruz. ‘2019 yılı MİSİAD yılı olacak' sloganıyla yurt içi ve yurt dışındaki ticari ve mesleki faaliyetlerin nasıl yönlendirildiğini ve yurt dışındaki iş insanlarının çalışma şekillerini görme ve analiz edilmesini sağlamak amacıyla gezilerimize başlayacağız. Bu geziler sayesinde dernek üyelerimiz hem iş görüşmeleri gerçekleştirecek hem de büyük firmaların çalışma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar” dedi.



Bayram tebriği


İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Hakan Elçi, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Vanlı hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve huzurumuzun tesisine vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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