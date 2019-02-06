İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİSİAD heyetinden Vali Bilmez'e ziyaret

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.


MİSİAD Van İl Başkanı Hakan Elçi, beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i Van Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti. Vali Bilmez'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Elçi, MİSİAD hakkında da bilgiler vererek yapacakları çalışmaları anlattı.


Vali Mehmet Emin Bilmez de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.