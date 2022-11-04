Mobil trafik eğitim tırı Erciş'te

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Van'ın Erciş ilçesinde öğrencilerle buluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü' çerçevesinde Erciş'e gelen eğitim tırı, Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesinde faaliyetlerine başladı. Erciş Tenzile Ana İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda ise pedallı araç kullandılar. Öğrenciler trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında trafik konusunda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler de verildi.

Polis Memuru Özkan Ataş, mobil eğitim tırıyla Tenzile Ana İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle buluştuklarını belirterek, “Yaklaşık 400 öğrenciye trafik bilincini arttırmaya yönelik eğitim verildi. Tırda çocuklara temel trafik kuralları hakkında, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yayalar olarak güvenliğimizi nasıl sağlayacağımızı, yolcu olarak güvenliğimizi nasıl sağlayacağımız ve sürücülerinde kurallara uymaması halinde başlarına neler gelebileceği ile ilgili temel trafik bilgilerini verdik. Bu proje çerçevesinde ufak hediyelerimiz oldu. Trafik boyama kitapları, trafik pazıllarımız, kırmızı düdüklerimizi dağıttık” dedi.