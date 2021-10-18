Mobil trafik eğitim tırı Van'da

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Van'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında kente gelen eğitim tırı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde faaliyetlerine başladı. Van'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Öğrenciler trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında trafik konusunda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi.

Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çocukların ailelerini sigarayı bırakmaya zorladığı gibi trafikte de aldıkları eğitimle ailelerine örnek olacağını söyleyerek, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü trafik eğitim tırı bölgemizi dolaşmakta. Çocukların trafik dedektifi olmaları konusunda anne-babaların araç kullanırken, kurallara uymaları konusunda bilinçlendirme çalışması yapılıyor. Şu an İl Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesinde okuldan gelen çocuklara hem tırın içinde hem de bahçede trafik taraması yapılarak bir eğitim verilmektedir. Bu anlamlı çalışmanın en güzel tarafı ise çocuklar çok istekli ve inanıyorum Türkiye'de çocuklar nasıl ebeveynlerini sigara bırakmaya zorladılarsa, trafik kurallarına da çocuklarımızın sayesinde uyulacak. Bu hizmetten dolayı İçişleri Bakanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze, bunun yanı sıra projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim amirleri ve öğrenciler katıldı.