İhlas Haber Ajansı

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Motor kısmında duman yükselen araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Van’ın Edremit ilçesinde motor bölümünde duman yükselen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Van'ın Edremit ilçesinde motor bölümünde duman yükselen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.


Alınan bilgilere göre olay, Eski TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. O.D. isimli şahsa ait 09 K 0681 plakalı Peugeot 206 marka otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı duman yükseldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araca müdahale etti.

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